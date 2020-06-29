В Донецке самбисты возобновили тренировки

29 Июнь 2020 2020-06-29T18:59:58+03:00

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В Донецке на РСК «Олимпийском» прошли учебно-тренировочные схватки по боевому и спортивному самбо.

- От Донецка в учебно-тренировочных схватках принял участие 71 спортсмен - 16 человек по боевому самбо, 55 - по спортивному. Мы, таким образом, потихоньку выходим из условий карантина. Соревнования у нас в Республике законодательно запрещены, поэтому мы провели День борьбы, учебно-тренировочные схватки. Выдержаны условия карантина, приняты все меры безопасности для участников, надеюсь, это поможет как можно скорее справиться с вызовом пандемии, и мы сможем в ближайшее время вернуться в рабочий режим проведения спортивных мероприятий, - сказал «КП» председатель правления Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) Владимир Ткачук.

В схватках участвовали юноши и мужчины-юниоры, начиная с 2009 года рождения и старше. В боевом самбо используется борцовский арсенал из классического самбо, в нем разрешена ударная техника, болевые и удушающие приемы.

Сейчас в Центральном спортивном клубе армии ведутся занятия в восьми секциях по самбо и боевому самбо по таким адресам: Донецк, Овнатаняна, 5 (время тренировок с 14.00 до 15.30) и в летом на РСКА «Олимпийский» (время тренировок с 10.30).

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ИСТОЧНИК KP.RU