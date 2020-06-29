Донецкий дизайнер Ирина Радыш представит «Розовую шубку» на фестивале в России

29 Июнь 2020 2020-06-29T19:47:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Донецкий дизайнер Ирина Радыш примет участие в XV Российском фестивале «Плес на Волге. Льняная палитра» 9-12 июля. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства промышленности ДНР.

- Сегодня «Мода Сервис» работает над новой коллекцией под прекрасным названием, навеянным мотивами одноименной книги Натальи Мизоновой «Розовая шубка». «Звучание» меховой коллекции на подиуме в Плесе будет дополнено музыкальным сопровождением донецкого композитора и чтением строк из книги, - рассказала Ирина Радыш.

Швейное предприятие «Мода Сервис» работает в модной индустрии 26 лет. Коллекции предприятия представляли Донецкую Народную Республику на Российских фестивалях «Плес на Волге. Льняная палитра» в 2016-2019 годах, в Международной выставке легкой и текстильной промышленности «Fashion industry» в Санкт-Петербурге, в XXV Международном «Текстильном салоне» в Иваново, в Международной выставке легкой и текстильной промышленности «Шато - 2019» в Москве, в Московских показах «Estet Fashion week- 2019». Также дизайнер активно участвует в открытых показах Республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Чем раньше начинаем лечить, тем оптимистичнее результаты»: Главный онколог Енакиево Валерий Солоп рассказал о ситуации с заболеваемостью раком

В городе у каждого четвертого мужчины и у каждой пятой женщины онкологическое заболевание (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU