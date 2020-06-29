29 Июнь 2020 2020-06-29T17:56:18+03:00

В ДНР День подпольщиков и партизан отметили вместе с Россией. Фото: ОД «Донецкая Республика»

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Сегодня, 29 июня, в ДНР одновременно во всех городах жители приняли участие в акции «Чтобы помнили», инициированной общественным движением «Донецкая Республика» по случаю Дня памяти партизан и подпольщиков.

- К памятным местам пришли представители администраций городов и районов, ветераны и просто жители, которые в год 75-летия Великой Победы продолжают чтить героев и вспоминать об их мужестве и доблести. Они почтили память защитников Родины минутой молчания и возложили цветы к мемориалам,- сообщили активисты.

День партизан и подпольщиков в России отмечается ежегодно 29 июня. Дата была установлена Государственной Думой Российской Федерации по инициативе Брянской областной Думы в знак памяти самоотверженной борьбы в тылу врага партизан и подпольщиков, внесших значительный вклад в победу советского народа над фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

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ИСТОЧНИК KP.RU