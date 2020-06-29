2020-06-29T17:02:24+03:00
Политика

В Донбассе рейдеры в погонах захватывают здания для лечения больных коронавирусом боевиков

Об этом сообщили в Народной милиции
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Донбассе рейдеры в погонах захватывают здания для лечения больных коронавирусом боевиков. Фото: ucoz.comВ Донбассе рейдеры в погонах захватывают здания для лечения больных коронавирусом боевиков. Фото: ucoz.com
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В Донбассе командиры подразделений ВСУ угрозами пытаются заставить глав администраций городов и районов передать гражданские здания для лечения заболевших коронавирусом военных. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- В целях выполнения указаний вышестоящего штаба по оборудованию войсковых пунктов карантина в связи с увеличением количества заболевших COVID-19 военнослужащих командиры соединений пытаются договариваться с главами администраций населенных пунктов о передаче в их пользование помещений и зданий гражданской инфраструктуры. В большинстве случаев украинские полководцы, получив отказ, прибегают к неправомерным действиям, таким как шантаж, угрозы и рейдерские захваты, - рассказал он.

Представитель Народной милиции сообщил, что на сегодня между командиром 25-й бригады Зенченко и главой администрации Станицы Луганской ведутся горячие споры по передаче в распоряжение соединения части помещений центральной районной больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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