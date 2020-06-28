2020-06-28T17:48:30+03:00
Политика

В Артемовске поймали мужчину, который украл цветы с братской могилы советских солдат

Эти цветы горожане положили у «Обелиска Славы» в годовщину начала Великой Отечественной войны
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Мужчина нес корзину через полгорода и попал в поле нескольких камер видеонаблюдения. Фото: bahmut.com.uaМужчина нес корзину через полгорода и попал в поле нескольких камер видеонаблюдения. Фото: bahmut.com.ua
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В подконтрольном Украине Артемовске (переименован в Бахмут) удалось выяснить личность и задержать мужчину, который украл корзину с цветами с мемориального комплекса. Цветы горожане положили у «Обелиска Славы» 22 июня - в годовщину начала Великой Отечественной войны.

В этот же день цветы исчезли. Местные власти и полиция обратились к жителям с просьбой помочь в поисках вора. Дело в том, что Верхний парк, где расположен «Обелиск Славы» – братская могила советских солдат, находится в центре Артемовска. А мужчина нес корзину через полгорода и попал в поле нескольких камер видеонаблюдения. Фото, где видно лицо похитителя, попали в сеть. За его задержание пообещали награду в 2 тысячи гривен (5 тысяч рублей).

Спустя время благодаря помощи горожан вора задержали. Выяснилось, что 49-летний мужчина приехал к своим родственникам в Артемовск. И решил таким кощунственным способом подзаработать. На могиле он выбрал самую красивую корзину с цветами. Теперь похитителю светит за кражу (ч.1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины) от 850 гривен штрафа до 3 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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