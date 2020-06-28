В Краматорске решили отдать шпалы от трамвайных путей на блиндажи для украинских военных

28 Июнь 2020 2020-06-28T13:04:54+03:00

В августе 2017 года в Краматорске было прекращено движение трамваев. Фото: transphoto.org

Движение трамваев в подконтрольном Киеву городе было прекращено три года назад

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Депутаты на сессии Краматорского городского совета решили, что будут делать со шпалами, которые остались после демонтажа трамвайных путей. Их безвозмездно передадут пограничникам для обустройства блиндажей и иных защитных сооружений.

Война в Донбассе изменила жизнь крупного центра машиностроения. В подконтрольном Украине Краматорске теперь разместилась Донецкая облгосадминистрация. Казалось бы, городской транспорт должен был получить новый импульс для развития. Увы, в августе 2017 года в Краматорске было прекращено движение трамваев.

И вот теперь народные избранники не могли ничего лучше придумать, как отдать шпалы пограничникам для обустройства на линии соприкосновения, разделившей некогда единую Донецкую область.

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ИСТОЧНИК KP.RU