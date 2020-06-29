2020-06-29T16:12:51+03:00
Общество

ГИА в ДНР 2020 началась с экзамена по физике

157 выпускников 11-х классов пройдут ГИА в ДНР 2020
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ГИА в ДНР 2020 началась с экзамена по физикеГИА в ДНР 2020 началась с экзамена по физикеФото: Евгения ГУСЕВА
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ГИА в ДНР 2020 началась с экзамена по физике. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

- Сегодня в Республике началась государственная итоговая аттестация по основным образовательным программам среднего общего образования. Первым экзаменом для сдачи стала физика, - сказали в Министерстве образования и науки.

Одной из площадок выбрали Донецкую специализированную физико-математическую школу № 17. Ее посетил министр образования и науки Михаил Кушаков. В первом этапе государственной итоговой аттестации приняли участие 157 выпускников.

ГИА в ДНР 2020 продлится до 28 июля. В этом году ее сдадут больше 11 тысяч человек. Сроки проведения аттестации были изменены в связи с ограничениями, действующими из-за COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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