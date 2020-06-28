2020-06-28T15:41:34+03:00
Политика

Следователь полиции ЛНР получил 68 тысяч рублей, чтобы не арестовывать подозреваемого

При получении взятки страж порядка был задержан [видео]
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Следователя задержали с поличным – в момент получения взятки. Фото: МВД ЛНРСледователя задержали с поличным – в момент получения взятки. Фото: МВД ЛНР
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Сотрудники МВД и Генпрокуратуры ЛНР задержали следователя районного отделения полиции при получении взятки в размере 68 тысячи рублей. Об этом сообщили в центре общественных связей МВД ЛНР.

- 23 июня после получения части незаконного денежного вознаграждения в сумме 68 тысяч рублей (по курсу – 1000 долларов) из требуемых 1200 долларов был задержан следователь Лутугинского районного отделения внутренних дел МВД ЛНР, - говорится в сообщении.

В МВД рассказали, что следователь угрожал изменить меру пресечения фигуранту уголовного дела, находящегося в его производстве, с подписки о невыезде на арест.

Теперь же следователь сам стал подозреваемым – в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 359 («Получение взятки») Уголовного кодекса ЛНР. Сие деяние наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет и с конфискацией имущества.

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За взятку задержали следователя полиции ЛНР.официальный сайт МВДЛНР - http://mvdlnr.ru/ группа в соцсети "ВКонтакте" - https://vk.com/mvdlnr группа в соцсети "Одноклассники" - https://ok.ru/mvdlnr группа в соцсети Facebook - https://www.facebook.com/mvdlnr

ИСТОЧНИК KP.RU

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