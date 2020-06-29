2020-06-29T14:47:36+03:00
Коронавирус Covid-19

От коронавируса в ЛНР проходят лечение 46 человек

За все время коронавирус в ЛНР вывили у 500 человек
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
От коронавируса в ЛНР проходят лечение 46 человекОт коронавируса в ЛНР проходят лечение 46 человекФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

За все время коронавирус в ЛНР вывили у 500 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

- Всего по состоянию на 9.00 29 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики - 500, - говорится в сообщении Минздрава.

Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 442 человека. За все время в Республике от COVID-19 умерли 12 человек. По оценкам медиков, эпидемия в Республике носит спокойный характер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Следователь полиции ЛНР получил 68 тысяч рублей, чтобы не арестовывать подозреваемого

При получении взятки страж порядка был задержан [видео] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ГИА в ДНР 2020 началась с экзамена по физике
От коронавируса в ЛНР проходят лечение 46 человек
За сутки ВСУ четыре раза обстреляли Донецк и Горловку
Министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко – о лечении больных коронавирусом: Порой пациенты не понимают, почему нужно лечь в стационар
Погода в Луганске на день: 29 июня температура воздуха будет плюс 29, кратковременный дождь
Погода в Донецке на день: 29 июня будет жарко, днем – дождь с грозой
Персональные Парады Победы в ДНР прошли для девятерых ветеранов
Жители из республик Донбасса не смогут самостоятельно сдать тест на COVID-19, чтобы прервать самоизоляцию на Украине
В Краматорске офицер украинской полиции избил и ограбил прохожего
В Донецке нарисовали 12-метровое граффити «Молодость»
КПВВ «Станица Луганская» 29 июня на два часа приостановит пропуск людей