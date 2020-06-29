29 Июнь 2020 2020-06-29T14:47:36+03:00

От коронавируса в ЛНР проходят лечение 46 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За все время коронавирус в ЛНР вывили у 500 человек

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За все время коронавирус в ЛНР вывили у 500 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

- Всего по состоянию на 9.00 29 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики - 500, - говорится в сообщении Минздрава.

Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 442 человека. За все время в Республике от COVID-19 умерли 12 человек. По оценкам медиков, эпидемия в Республике носит спокойный характер.

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ИСТОЧНИК KP.RU