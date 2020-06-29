За сутки ВСУ четыре раза обстреляли Донецк и Горловку

29 Июнь 2020 2020-06-29T13:20:46+03:00

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Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки четыре раза нарушили перемирие, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 45 боеприпасов разного калибра. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам украинских военных на донецком направлении подверглись районы поселков Минеральное, шахты «Трудовская» и Старомихайловка, на горловском - район контрольного пункта въезда и выезда «Горловка», - рассказали в представительстве ДНР в СЦКК.

Противник пускал в ход минометы калибром 82- и 120 миллиметров, вооружение БМП и БТР, стрелковое оружие, в том числе и крупнокалиберное.

Напомним, что за предыдущие сутки украинские военные девять раз нарушили перемирие, выпустив по территории Республики 135 снарядов, мин и гранат.

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ИСТОЧНИК KP.RU