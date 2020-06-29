Министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко – о лечении больных коронавирусом: Порой пациенты не понимают, почему нужно лечь в стационар

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:15:35+03:00

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Коронавирусом в ДНР за все время заразились 1119 жителей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- 28 июня исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке, - рассказали в Минздраве.

Сейчас на лечении в инфекционных стационарах находятся 719 пациентов, у которых выявили коронавирус.

- Порой врачам сложно пациентам объяснить, почему надо проходить лечение, если их ничего не беспокоит, а на рентгене видна пневмония. У нас были случаи, когда люди уходили из стационаров, а затем Скорая привозила их уже с дыхательной недостаточностью в реанимацию. Некоторые действительно порой недооценивают всю серьезность ситуации, - рассказала «КП» министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

На сегодня на самоизоляции на дому находятся 11 002 человека. Выписаны из отделений с полным выздоровлением и дважды отрицательными результатами на COVID-19 330 человек, летальных случаев - 70.

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ИСТОЧНИК KP.RU