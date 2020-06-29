2020-06-29T10:26:15+03:00
Общество

Погода в Луганске на день: 29 июня температура воздуха будет плюс 29, кратковременный дождь

В Луганске ветер будет дуть в западном направлении, порывами до 20 метров в секунду
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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29 июня в Луганске ожидается переменная облачность29 июня в Луганске ожидается переменная облачностьФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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29 июня в ЛНР воздух прогреется до 30 градусов, местам пройдет кратковременный дождь. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС Республики.

- В ЛНР ожидается переменная облачность, утром и днем местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град; ветер западный 9-14 метров в секунду, утром и днем во время грозы местами порывы до 15-20 метров в секунду, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 27-29 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске будет 26-28 градусов тепла.

Дневную температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют на уровне 26-28 градусов тепла.

По предварительному прогнозу, 30 июня будет переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 14-19, днем - плюс 26-31 градус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Погода в Луганске на день: 29 июня температура воздуха будет плюс 29, кратковременный дождь
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