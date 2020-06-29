2020-06-29T09:58:31+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 29 июня будет жарко, днем – дождь с грозой

В Донецке ветер будет дуть в западном направлении, порывами до 12 метров в секунду
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Донецке будет жарко, вот-вот пойдет дождь. Фото: ВКонтактеВ Донецке будет жарко, вот-вот пойдет дождь. Фото: ВКонтакте
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В Донецке и Донецкой Народной Республике 29 июня днем будет малооблачно, небольшой дождь, гроза, а вечером – ясно.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха прогреется до 28-30 градусов тепла. В течение суток ветер будет дуть в западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

В этот день почитается день памяти святителя Тихона Амафунтского. В народе говорили: «На Тихона солнце идет тише». Это считается самый тихий день в году. С Тихона кончается молодое лето, наступает зрелое. Наши предки приметили, если пчелы утром играют - будет ясный день, толкутся - к ненастью.

По прогнозам синоптиков, 30 июня в Донецке и ДНР будет переменная облачность, без осадков, температурный фон останется прежним.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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