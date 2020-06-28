Персональные Парады Победы в ДНР прошли для девятерых ветеранов

28 Июнь 2020 2020-06-28T23:00:07+03:00

Ветераны с благодарностью и в то же время строго смотрели, как чеканят шаг защитники ДНР. Фото: ОД «ДР»

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В ДНР продолжают проводить персональные Парады Победы для ветеранов Великой Отечественной войны в честь 75-летия Великой Победы. Сегодня почести воздали ветеранам из Донецка и Докучаевска. Об этом рассказали в пресс-службе общественной организации «Донецкая Республика».

В столице торжества прошли в Ворошиловском и Киевском районах для пятерых воинов-освободителей. Дмитрий Саввин служил в артиллерии, его полк обеспечивал противовоздушную оборону города Горький (ныне Нижний Новгород). Василий Юношев освобождал Запорожье, Николаев и Одессу, участвовал в боях в Румынии, Болгарии, Венгрии. Василий Рябкин сражался с гитлеровцами в Чехословакии, принимал участие в битве за Берлин. Константин Морозов – участник советско-японской войны. Иван Стешенко служил в Красной Армии с 1943-го.

Перед ветеранами прошли маршем курсанты Донецкого военного училища. Фото: ОД «ДР»

В Докучаевске парады приняли четверо ветеранов. Григорий Зимовец сражался за освобождение Венгрии. Иван Булгаков участвовал в боях на территории Австрии и Венгрии. Александр Москаленко участвовал в войне с Японией. Также принимала поздравления уроженка села Стыла Анастасия Ялпах. Во время войны в оккупации она вместе с односельчанами прятала от фашистских захватчиков раненых воинов Красной Армии.

Перед ветеранами торжественным маршем прошли курсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища. Ветеранам вручили благодарственные письма Главы ДНР Дениса Пушилина, цветы и подарки.

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ИСТОЧНИК KP.RU