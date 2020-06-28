2020-06-28T21:50:59+03:00
Политика

Жители из республик Донбасса не смогут самостоятельно сдать тест на COVID-19, чтобы прервать самоизоляцию на Украине

Решение Кабинета министров Украины принципиально не сокращает срок пребывания на карантине
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Тестирование и внесение данных в программу «Дій вдома» оказалось долгой процедуройТестирование и внесение данных в программу «Дій вдома» оказалось долгой процедуройФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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25 июня Кабинет министров Украины разрешил прекращать обязательную самоизоляцию или обсервацию для людей, которые через КПВВ приехали из республик Донбасса. При условии, если ПЦР-тест на COVID-19 не подтвердил наличие заболевания. На самом деле это решение принципиально не сокращает срок пребывания на карантине.

Оказывается, самостоятельно сдать тест на ПЦР (полимеразную цепную реакцию) на COVID-19, чтобы прервать самоизоляцию или обсервацию, нельзя. Это можно сделать только через лечащего врача. Об этом сообщила украинским СМИ жительница Мариуполя Алина, чей муж Сергей сейчас проходит самоизоляцию дома в Мариуполе, подключившись к приложению «Дій вдома» («Действуй дома»).

- Самостоятельно сданный тест не повлияет на отмену изоляции, – отметила Алина.

Об этом супругам сообщила менеджер программы «Дій вдома». Все вопросы нужно решать с лечащим врачом. Медик направит на тестирование, после полученного ответа врач должен внести сведения в программу «Дій вдома».

- Пока дождемся ответа, его внесут в систему, и двухнедельная изоляция закончится, – отметила Алина.

А тем временем Сергей делает по 3-5 селфи в день после уведомлений программы «Дій вдома».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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