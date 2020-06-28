В Краматорске офицер украинской полиции избил и ограбил прохожего

28 Июнь 2020 2020-06-28T20:44:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В подконтрольном Киеву Краматорске раскрыли ограбление, совершенное еще в октябре 2019 года. Каково же было удивление украинских стражей порядка, когда выяснилось, что налетчик – их коллега. И не кто-нибудь, а заместитель начальника подразделения патрульной полиции.

- Досудебным расследованием установлено, что работник полиции, находясь в свое свободное время на одной из улиц Краматорска, распылил в лицо прохожего вещество из газового баллончика. Это вызвало у пострадавшего кратковременную потерю ориентации. Тогда нападавший ударил его рукой в область туловища, – рассказали в областной прокуратуре.

Когда пострадавший упал на асфальт, полицейский воспользовался его беспомощным состоянием, отобрал мобильный телефон и деньги. Материальный ущерб составил 6600 гривен (16500 рублей). После этого правоохранитель скрылся с места преступления.

Сейчас полицейскому сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (открытое хищение чужого имущества) УК Украины. Офицеру светит срок от четырех до шести лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Артемовске поймали мужчину, который украл цветы с братской могилы советских солдат

Эти цветы горожане положили у «Обелиска Славы» в годовщину начала Великой Отечественной войны (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU