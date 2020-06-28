2020-06-28T19:22:20+03:00
Политика

В Донецке нарисовали 12-метровое граффити «Молодость»

Композицию создали ко Дню молодежи
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В композицию включены силуэты юношей и девушек. Фото: mrespublika.ruВ композицию включены силуэты юношей и девушек. Фото: mrespublika.ru
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В центре Донецка появилось масштабное граффити «Молодость». Композицию в честь Дня молодежи, которое отмечалось 27 июня, нарисовали активисты общественной организации «Молодая Республика». Об этом рассказали в пресс-службе организации.

Рисунок размером 12 метров в длину и два в высоту нанесен на бетонное ограждение, расположенное по проспекту Дзержинского, 2А (в районе школы № 3). Он представляет собой надпись «Молодость», выполненную градиентом с использованием фиолетового, красного и желтого цветов. В композицию включены силуэты юношей и девушек.

Граффити представляет собой 12-метровую надпись «Молодость». Фото: mrespublika.ru

Граффити представляет собой 12-метровую надпись «Молодость». Фото: mrespublika.ru

− Идея создания граффити зародилась давно. Мы всегда хотели сделать что-то креативное, интересное и яркое для нашей молодежи. Сам макет граффити у нас был готов за месяц до начала работы. Реализовывать идею мы начали несколько дней назад. С нами трудились активисты «Молодой Республики», участники проекта «Арт-Таран», выпускники ДонНУ, кафедры дизайна и art-менеджмента, - рассказала руководитель проекта «Арт-Таран» Дарья Трошкина.

В планах художников создание граффити ко Дню освобождения Донбасса, который будет отмечаться 8 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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