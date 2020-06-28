2020-06-28T18:52:32+03:00
Политика

КПВВ «Станица Луганская» 29 июня на два часа приостановит пропуск людей

В это время будет доставлен гуманитарный груз от Международного Комитета Красного Креста
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Через пункт пропуска «Станица Луганская» невозможно движение автомобилей. Фото: ГМ «Пролиска»Через пункт пропуска «Станица Луганская» невозможно движение автомобилей. Фото: ГМ «Пролиска»
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Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» 29 июня приостановит пропуск людей с 17.00 до 19.00 в связи с доставкой в Республику гуманитарного груза от Международного Комитета Красного Креста (МККК). Об этом сообщила представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ Ольга Кобцева.

Она призвала всех, кто планировал переход через линию соприкосновения в этот период, скорректировать время пересечения пункта пропуска.

Отметим, что Украина блокирует создание транспортного коридора для доставки гуманитарной помощи в ЛНР. Поэтому помощь в ЛНР приходится вручную перевозить на тележках через пешеходный мост у Станицы Луганской.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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