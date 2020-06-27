2020-06-27T17:49:58+03:00
Политика

Украинский телеканал героизировал вояк-наркоманов на передовой в Донбассе

Пропагандистский сюжет для ICTV был сорван
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Настоящие "лыцари свету". Фото: Русская ВеснаНастоящие "лыцари свету". Фото: Русская Весна
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Штаб так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") приостановил работу в зоне конфликта журналистов украинского телеканала ICTV после публикации интервью с наркоманом из националистической организации "Правый сектор" (запрещенная в РФ организация).

- Фрагмент интервью с одурманенным добровольцем "Правого сектора" (запрещенная в РФ организация) был опубликован на личной странице корреспондента украинского телеканала в социальной сети Facebook, в связи с чем штабом "ООС" временно приостановлена работа корреспондентов ICTV до проведения разбирательства, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он проинформировал, что "командиром третьего батальона 24-й бригады ВСУ (Сергеем) Поступальским был установлен факт наркотического опьянения восьми человек, находящихся на передовых позициях.

Это произошло "во время работы корреспондентов телеканала ICTV по подготовке сюжета о героизации украинских националистов с целью привлечения молодежи в националистические организации, флаг которых установлен на позициях ВСУ" в районе села Троицкое.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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