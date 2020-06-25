Фотографии Ворошиловграда, которые пролежали 75 лет под грифом секретности, показали на выставке в столице ЛНР

25 Июнь 2020 2020-06-25T22:01:37+03:00

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В столице ЛНР прошла выставка под названием «Луганск-43». На ней были представлены фотокопии снимков Ворошиловграда, которые ранее не видел мир. Поскольку они больше 70 лет находились под грифом секретности. И только в 2020 году стало возможно получить к ним доступ. Об этом рассказала заведующая отделом краеведческой информации Луганской республиканской универсальной библиотеки Анна Манцыз.

— Доступ к подобной информации стал возможен в 2020 году и представляет особый интерес в связи с 75-летием Великой Победы. Снимки, сделанные в далеком 1943 году, являются новыми, необычными свидетельствами исторических событий Великой Отечественной войны и могут быть полезны для ученых-историков, сотрудников музеев и архивов, а также всех людей, интересующихся историей родного края, — рассказала заведующая библиотеки.

На восьми стендах был показан Ворошиловград с высоты птичьего полета. Достоверно известно, что эти снимки были сделаны авиационной разведкой гитлеровцев в марте 1943 года. Хоть город и освободили от фашистских захватчиков еще в феврале, но вражеская авиация все равно продолжала летать над Ворошиловградом вплоть до сентября.

Фотографии, пролежавшие больше 70 лет под грифом секретности, не так уж просто достать. Конкретно эти снимки выкупила у Национального управления архивов и документации США (NARA) компания неравнодушных к истории города людей. По просьбе меценатов их имена не разглашаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU