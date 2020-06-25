2020-06-25T16:50:02+03:00
Политика

Первые группы жители Республик Донбасса отправились в Россию для участия в голосовании по поправкам к Конституции РФ

На голосование жители Республик могут поехать на рейсовых автобусах
Екатерина Сорока
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О подробностях голосования можно узнать, позвонив на горячую линию по короткому номеру 234 с мобильного оператора «Феникс». Фото: ЛИЦО подробностях голосования можно узнать, позвонив на горячую линию по короткому номеру 234 с мобильного оператора «Феникс». Фото: ЛИЦ
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Первые группы жителей из ДНР и ЛНР уже отправились на избирательные участки в Россию для участия в предварительном голосовании по поправкам к Конституции РФ. Поехать на голосование можно частным транспортом или на рейсовом автобусе.

— Рейсовые автобусы осуществляют перевозки к населенным пунктам в Ростовской области Российской Федерации: г.Таганрог, с.Авило-Успенка, с.Покровское, с.Куйбышево, где расположены избирательные участки, — пишут в министерстве транспорта ДНР.

Для жителей ЛНР перевозки на рейсовых автобусах в пункты голосования также осуществляются по нескольким направлениям: российский Донецк, Новошахтинск, Гуково и Красный Сулин.

Узнать расписание выезда автобусов для жителей ДНР можно на официальном сайте министерства транспорта, а для ЛНР – сайт министерства инфраструктуры и транспорта.

Напомним, что ранее стало известно, что жители ЛДНР также могут участвовать в общероссийском голосовании по внесении изменений в Конституцию РФ. Только при условии наличия паспорта гражданина Российской Федерации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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