Первые группы жители Республик Донбасса отправились в Россию для участия в голосовании по поправкам к Конституции РФ
Первые группы жителей из ДНР и ЛНР уже отправились на избирательные участки в Россию для участия в предварительном голосовании по поправкам к Конституции РФ. Поехать на голосование можно частным транспортом или на рейсовом автобусе.
— Рейсовые автобусы осуществляют перевозки к населенным пунктам в Ростовской области Российской Федерации: г.Таганрог, с.Авило-Успенка, с.Покровское, с.Куйбышево, где расположены избирательные участки, — пишут в министерстве транспорта ДНР.
Для жителей ЛНР перевозки на рейсовых автобусах в пункты голосования также осуществляются по нескольким направлениям: российский Донецк, Новошахтинск, Гуково и Красный Сулин.
Узнать расписание выезда автобусов для жителей ДНР можно на официальном сайте министерства транспорта, а для ЛНР – сайт министерства инфраструктуры и транспорта.
Напомним, что ранее стало известно, что жители ЛДНР также могут участвовать в общероссийском голосовании по внесении изменений в Конституцию РФ. Только при условии наличия паспорта гражданина Российской Федерации.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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