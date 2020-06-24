2020-06-24T12:35:28+03:00
Общество

«Почта Донбасса» выпустила почтовую карточку, посвященную маршалу Победы

Карточка выпущена тиражом в 1000 экземпляров, стоимость вместе с маркой — 30 рублей
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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На лицевой стороне карточки в правой верхней части в качестве знака почтовой оплаты размещена марка. Фото: ДАННа лицевой стороне карточки в правой верхней части в качестве знака почтовой оплаты размещена марка. Фото: ДАН
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Сегодня ГП «Почта Донбасса» ввело в обращение маркированную почтовую карточку, посвященную легендарному полководцу – маршалу Советского Союза Георгию Жукову.

- Впервые вводится в обращение односторонняя маркированная художественная почтовая карточка № 2 «Парад Победителей. 24 июня 1945 года» с оригинальной художественной почтовой маркой № 3 «Маршал Жуков Г.К.», — отметили в пресс-службе предприятия.

На лицевой стороне карточки в правой верхней части в качестве знака почтовой оплаты размещена марка. Ее украшает маршал Жукова, принимающий Парад Победы на легендарном коне Кумире серебристо-белой масти, символизирующей Победу и Славу.

На карточке изображены бойцы особого сводного батальона, держащие поверженные штандарты гитлеровских войск перед мавзолеем В.И. Ленина на Параде Победы 24 июня 1945 года в Москве. Обратная сторона почтовой карточки чистая и предназначена для текста почтового отправления.

На оттиске специального почтового штемпеля изображена Спасская башня Кремля и праздничный салют в честь Великой Победы. Цвет используемой мастики – красный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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