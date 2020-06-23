Защитники ДНР ликвидировали солдата 79-й бригады ВСУ, от огня которого погиб житель Донецка

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:06:57+03:00

По жителям донецких поселков стреляли из автоматического гранатомета. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Украинские десантники обстреляли из гранатометов поселок Александровка на юго-западе столицы ДНР

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Вечером 22 июня солдаты 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады открыли мощный огонь из автоматических гранатометов по поселку Александровка на юго-западе Донецка. Погиб 45-летний мирный житель. Ответным огнем защитники подавили огневую точку украинских десантников, расположенную в Марьинке.

- Огневая активность противника была подавлена. Подтвержденные потери противника: один погиб, двое ранены, — сообщили в УНМ ДНР.

В Народной милиции отметили, что 79-я бригада также виновна в ранении 68-летней жительницы донецкого поселка шахты «Трудовская» во время обстрела 21 июня.

- За обстрелы наших населенных пунктов и убийство и ранения мирных граждан в последние двое суток украинские каратели лишились пяти боевиков и одного БМП-1, которая вела обстрелы поселка шахты «Трудовская», - подчеркнули в УНМ ДНР.

По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) 22 июня по территории поселков Александровка и Луганское было выпущено 55 гранат из АГС-17.

- Из-за непрекращающегося целенаправленного обстрела со стороны ВСУ тело погибшего жителя удалось эвакуировать только сегодня утром, - отметили в представительстве в СЦКК.

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ИСТОЧНИК KP.RU