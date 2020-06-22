2020-06-22T19:18:44+03:00
Общество

Глава ДНР вручил ключи от квартиры в Новоазовске молодым врачам, потерявшим жилье во время обстрелов

В Республике реализуется программа обеспечения молодых медиков жильем
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Пушилин вручил ключи от квартиры в Новоазовске молодым врачам. Фото: glavadnr.ruПушилин вручил ключи от квартиры в Новоазовске молодым врачам. Фото: glavadnr.ru
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Сегодня, 22 июня, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин передал ключи от трехкомнатной квартиры сестрам Ольге и Алесе Козловым, работающим в Новоазовской районной больнице. Они пригласили руководителя государства на чаепитие.

- Вы молодые специалисты, но уже с массой достижений. Одними из первых начали оказывать всестороннюю поддержку в лечении больных COVID-19. Для Республики, для жителей Новоазовского района в частности, очень важно, что вы остались и самоотверженно трудитесь. Огромное вам спасибо за это! А для меня честь вручить вам ключи от уже вашей квартиры, - сказал Денис Владимирович.

Министр здравоохранения Ольга Долгошапко выразила Главе Республики признательность за начало реализации программы обеспечения молодых медиков жильем.

Сестры-двойняшки родом из прифронтовой Саханки, они трудятся в Новоазовской больнице с 2016 года. С начала эпидемии коронавируса принимают активное участие в работе с инфицированными пациентами. Также они спасают жизнь пострадавшим от обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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