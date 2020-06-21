Из ВСУ уходят солдаты из-за постоянных поборов командования
Солдаты покидают вооруженные формирования Украины из-за постоянных поборов командования на компенсацию недостающего снаряжения. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.
- Во втором батальоне 25-й бригады ВСУ комбриг полковник Олег Зенченко выявил недостачу десять комплектов маскировочных сетей и отсутствие на передовых позициях трех приборов ночного видения американского производства, - рассказывает он.
Осадчий сообщил, что для возмещения ущерба комбриг приказал собрать с военнослужащих второго батальона 200 тысяч гривен для закупки недостающего имущества.
- Однако солдаты отказались сдавать денежные средства, а в сообществе батальона в социальной сети Facebook появились посты с призывами оставить передовые позиции и написать коллективную жалобу в прокуратуру на действия командира бригады, - сказал представитель оборонного ведомства Республики.
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ИСТОЧНИК KP.RU