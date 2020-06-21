2020-06-21T18:53:25+03:00
Политика

Из ВСУ уходят солдаты из-за постоянных поборов командования

Военнослужащие ВСУ призывают сослуживцев в социальных сетях покинуть передовые позиции
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Из ВСУ уходят солдаты из-за постоянных поборов командования. Фото: sharknews.ruИз ВСУ уходят солдаты из-за постоянных поборов командования. Фото: sharknews.ru
Изменить размер текста:

Солдаты покидают вооруженные формирования Украины из-за постоянных поборов командования на компенсацию недостающего снаряжения. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- Во втором батальоне 25-й бригады ВСУ комбриг полковник Олег Зенченко выявил недостачу десять комплектов маскировочных сетей и отсутствие на передовых позициях трех приборов ночного видения американского производства, - рассказывает он.

Осадчий сообщил, что для возмещения ущерба комбриг приказал собрать с военнослужащих второго батальона 200 тысяч гривен для закупки недостающего имущества.

- Однако солдаты отказались сдавать денежные средства, а в сообществе батальона в социальной сети Facebook появились посты с призывами оставить передовые позиции и написать коллективную жалобу в прокуратуру на действия командира бригады, - сказал представитель оборонного ведомства Республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Офицера украинской армии вывели из зоны «ООС» за публикации фейков в соцсетях

Результатом фейков стал несанкционированный обстрел Нижнего Лозового (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из ВСУ уходят солдаты из-за постоянных поборов командования
Офицера украинской армии вывели из зоны «ООС» за публикации фейков в соцсетях
Украинская армия обстреляла четыре поселка ЛНР
Военнослужащие ДНР подавили огневую активность ВСУ, которые вели обстрел Донецка
С 25 июня через пропускной пункт «Еленовка» начнут пропускать желающих въехать с Украины в ДНР
С 22 июня для желающих выехать на территорию Украины будет открыт пропускной пункт «Еленовка»
«Для каждого из нас люди в белых халатах – символ надежды и милосердия»: Глава ЛНР поздравил медиков Республики с профессиональным праздником
В результате обстрела ВСУ ранена мирная жительница Трудовских
ВСУ обстреляли ДНР из тяжелой артиллерии
Коронавирус в ДНР выявлен еще у девяти жителей
«Медики Республики – это особенные люди»: Денис Пушилин поздравил медработников ДНР с профессиональным праздником
Погода в Луганске на день: 21 июня ожидается гроза, до +33
Погода в Донецке на день: 21 июня будет облачно, до +30
Из бюджета ЛНР мошенниками был присвоен 21 миллион рублей
В Донецком ботаническом саду цветет розарий, которому уже почти 50 лет
Журналисты с украинских пропагандистских телеканалов готовят сюжеты о нарушении «перемирия» Народной милицией ЛНР