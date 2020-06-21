2020-06-21T17:27:26+03:00
Политика

Офицера украинской армии вывели из зоны «ООС» за публикации фейков в соцсетях

Результатом фейков стал несанкционированный обстрел Нижнего Лозового
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Офицер ВСУ публиковал фейки. Фото: warfiles.ruОфицер ВСУ публиковал фейки. Фото: warfiles.ru
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Офицера ВСУ вывели из зоны так называемой «операции объединенных сил» из-за некомпетентности. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Яков Осадчий.

В район Луганского прибыла комиссия штаба для проведения разбирательства по факту несанкционированного обстрела населенного пункта Нижнее Лозовое, - говорит он. - Было установлено, что бойцы 1-го батальона 24-й бригады обстреляли населенный пункт, предполагая, что получили неформальный приказ от командира батальона Коренюка, так как он разместил на неофициальной странице подразделения в социальной сети «Вконтакте».

В фейковой публикации говорилось о якобы прибытии в район Нижнего Лозового четырех минометных расчетов НМ ЛНР для подавления огневой активности подразделений ВСУ в случае провокации с их стороны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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