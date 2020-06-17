2020-06-17T16:08:29+03:00
Общество

24 июня в ЛНР в связи с проведением Парада Победы объявили нерабочим днем

Об этом говорится в указе Главы Республики
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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24 июня ЛНР в связи с проведением Парада Победы объявили нерабочим днем. Фото: ЛИЦ24 июня ЛНР в связи с проведением Парада Победы объявили нерабочим днем. Фото: ЛИЦ
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Глава ЛНР Леонид Пасечник своим указом в связи с проведением Парада Победы объявил 24 июня нерабочим днем.

- Объявить 24 июня нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы, - говорится в документе.

Ранее власти Республики перенесли Парад Победы, планировавшийся 9 мая, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Сейчас подразделения Народной милиции и других силовых структур проводят подготовку к параду, который пройдет 24 июня. В нем планируется задействовать порядка 120 единиц военной и исторической техники и около двух тысяч человек.

Дата 24 июня выбрана неслучайно - в этот день 75-я годовщина парада победителей на Красной площади в Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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