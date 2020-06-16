Прямая линия с Главой ДНР 16 июня 2020: Денис Пушилин ответил на вопрос о дистанционном обучении

16 Июнь 2020 2020-06-16T20:22:19+03:00

В ходе прямой линии с Главой ДНР 16 июня 2020 поступил вопрос от мамы школьницы по поводу дистанционного обучения

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Продолжается прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным. Вопрос руководителю государства задала мама ученицы 3-классницы

- Последняя четверть была не простая для родителей, учителей и детей. Подобная ситуация была во многих странах, но мы справились. Скажите, если нам придется в следующем году повторить ситуацию с дистанционным обучением, можно ли сделать этот процесс как-нибудь легче и удобнее?

Глава ДНР рассказал, что знает обо всех прелестях дистанционного обучения не понаслышке.

- У меня дочки школьницы, - говорит Пушилин. - Знаю, что порой приходилось всем вспоминать программы разных классов: и теоремы, и синтаксис, и интегралы. Проблема есть. Мировые тенденции заставляют по-другому смотреть на разного рода возможности. Технологии точно не стоят на месте и нам здесь нужно уделить этому внимание

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ИСТОЧНИК KP.RU