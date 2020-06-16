2020-06-16T19:36:44+03:00
Политика

Прямая линия с Главой ДНР 16 июня 2020: Первый вопрос Денису Пушилину задала медик

Глава ДНР дал поручение главам городов в ходе прямой линии
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Стартовала прямая линия с Денисом Пушилиным. Фото: сайт Главы ДНРСтартовала прямая линия с Денисом Пушилиным. Фото: сайт Главы ДНР
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Первый вопрос на прямую линию с Главой ДНР Денисом Пушилиным поступил от жительницы Докучаевска Марии, участкового педиатра, пенсионера по инвалидности и по возрасту, которая проживает в Докучаевске, а работает в Донецке.

- Денис Владимирович, в условиях пандемии был отменен льготный проезд в транспорте для пенсионеров. Однако есть работающие пенсионеры, которые на транспорте добираются до места работы. С 22 апреля я вынуждена платить полную стоимость проезда – это 83 рубля в день. Я обращалась с просьбой организовать какой-нибудь проездной, но вопрос не решился.

Глава ДНР поручил главам городов Республики обеспечить бесплатным проездом медиков-пенсионеров в общественном транспорте.

- До 12 часов завтрашнего дня я жду доклады от всех грав город и районов, что такой проблемы больше не существует. Проработать и решить. По другому у нас не получится.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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