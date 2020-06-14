Парады для освободителей Европы прошли в городах ДНР

14 Июнь 2020 2020-06-14T19:43:31+03:00

Для них это уже вторая война. Фото: ДАН

Некоторые ветераны живут в красных зонах и для каждого из них - это вторая война

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Ветераны Великой Отечественной войны, освобождавшие от нацистов Украину, Румынию, Польшу, Венгрию, Австрию и Белоруссию сегодня приняли в ДНР парады в честь юбилея Победы, сообщает ДАН.

Один из парадов состоялся в прифронтовом Зайцево. Там по сей день там живет Павел Губанов. В годы Великой Отечественной войны служил в ПВО. Кавалер ордена Отечественной войны и ордена «За мужество».

В Горловке парады Победы приняли четверо ветеранов. В их числе Федор Брынцев – участвовал в боях за Румынию, Венгрию, Австрию; Степан Полухин – связист и артиллерист, дважды ранен в боях, Василий Попов – форсировал Днепр, освобождал Украину, Белоруссию, Польшу, брал Кенигсберг и Берлин.

В Енакиево парады приняли Петр Сараев, который служил на Черноморском флоте и занимался ремонтом боевых кораблей, Николай Иванов, участвовавший в освобождении Польши, в селе Шевченко возле Шахтерска парад принял Николай Неделько, воевавший в Румынии и Германии.

А главный парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войны состоится в ДНР 24 июня. Он пройдет в один день с парадом в российской столицей. В Республике вовсю идет подготовка праздничных мероприятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU