«Такого еще не было»: Всего за пару часов Донецк залило дождевыми водами, а в Макеевке пронесся смерч

На этой неделе синоптики обещали настоящее лето. Яркое солнце и высокую температуру. На выходных же погода удивила. Всего за пару часов Донецк затопило дождевыми водами, с неба начал сыпаться град. О последствиях непогоды то и дело сообщают дончане в социальных сетях.

— На Гурова асфальт подмыло. Будьте осторожны! — сообщила пользователь инстаграма Мила.

— В Калининском все машины у дворов градом побило, — добавила Нина.

Тем временем в нескольких километрах от центра столицы, в соседней Макеевке, начался ураган. Мощные воздушные потоки срывал крыши домов и рекламные щиты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/784779" frameborder="0"></iframe> Ураган в Макеевке. Видео: инстаграм chp_donetsk.! другой источник

— Зеленый, Макеевка. В небе пронеслась стихийная мусорка. Летали огромные ветки деревьев, пустые пакеты и даже куски шифера, — сообщила Оксана.

— Проезжала в Макеевке район ЖБИ там в одном месте валялись куча веток и на дороге провод высоковольтный, — пишет Яна.

— Такого еще не было. Интересно, что с другой стороны Зеленого (района, где прошелся ураган) ничего подобного не наблюдалось, — добавила Анастасия.

Некоторые местные жители все же смогли найти долю позитива в этой ситуации. После продолжительной жары, когда температура достигала 35 градусов тепла, дождь был, как спасение.

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