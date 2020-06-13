«Такого еще не было»: Всего за пару часов Донецк залило дождевыми водами, а в Макеевке пронесся смерч
На этой неделе синоптики обещали настоящее лето. Яркое солнце и высокую температуру. На выходных же погода удивила. Всего за пару часов Донецк затопило дождевыми водами, с неба начал сыпаться град. О последствиях непогоды то и дело сообщают дончане в социальных сетях.
— На Гурова асфальт подмыло. Будьте осторожны! — сообщила пользователь инстаграма Мила.
— В Калининском все машины у дворов градом побило, — добавила Нина.
Тем временем в нескольких километрах от центра столицы, в соседней Макеевке, начался ураган. Мощные воздушные потоки срывал крыши домов и рекламные щиты.
Ураган в Макеевке. Видео: инстаграм chp_donetsk.! другой источник
— Зеленый, Макеевка. В небе пронеслась стихийная мусорка. Летали огромные ветки деревьев, пустые пакеты и даже куски шифера, — сообщила Оксана.
— Проезжала в Макеевке район ЖБИ там в одном месте валялись куча веток и на дороге провод высоковольтный, — пишет Яна.
— Такого еще не было. Интересно, что с другой стороны Зеленого (района, где прошелся ураган) ничего подобного не наблюдалось, — добавила Анастасия.
Некоторые местные жители все же смогли найти долю позитива в этой ситуации. После продолжительной жары, когда температура достигала 35 градусов тепла, дождь был, как спасение.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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