Украинская армия вывозит тротил для продажи болгарскому военному заводу
Украинские вооруженные формирования продолжают бизнес по торговле оружием и боеприпасами. Стало известно, что киевские силовики вывозят из Рубежного тротил для продажи болгарскому военному заводу. Об этом сообщил официальный представитель Управления народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.
- По нашим данным, 6 июня под видом перевозки химических средств защиты растений с территории предприятия «Заря», расположенного в населенном пункте Рубежное «Луганской области», на военных грузовиках 93-й бригады вооруженных сил Украины было вывезено более 16 тонн тротила, - рассказал он.
Груз предназначен для болгарского предприятия «Дунарит».
- Этот завод входит входит в состав военно-промышленного комплекса, специализирующегося на производстве противотанковых и противопехотных мин, артиллерийских и авиационных боеприпасов, - сообщил представитель оборонного ведомства Республики.
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ИСТОЧНИК KP.RU