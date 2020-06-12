2020-06-12T15:57:16+03:00
Политика

Украинская армия вывозит тротил для продажи болгарскому военному заводу

Уже вывезено 16 тонн взрывчатки
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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ВСУ продолжают торговать вооружением. Фото: warfiles.ruВСУ продолжают торговать вооружением. Фото: warfiles.ru
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Украинские вооруженные формирования продолжают бизнес по торговле оружием и боеприпасами. Стало известно, что киевские силовики вывозят из Рубежного тротил для продажи болгарскому военному заводу. Об этом сообщил официальный представитель Управления народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- По нашим данным, 6 июня под видом перевозки химических средств защиты растений с территории предприятия «Заря», расположенного в населенном пункте Рубежное «Луганской области», на военных грузовиках 93-й бригады вооруженных сил Украины было вывезено более 16 тонн тротила, - рассказал он.

Груз предназначен для болгарского предприятия «Дунарит».

- Этот завод входит входит в состав военно-промышленного комплекса, специализирующегося на производстве противотанковых и противопехотных мин, артиллерийских и авиационных боеприпасов, - сообщил представитель оборонного ведомства Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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