В ДНР домашние животные атакуют людей

В Донецкой Народной Республике стали чаще обращаться за медицинской помощью жители, пострадавшие от зубов и когтей животных. Так, с этого начала года в больницы обратились 2 356 человек, укушенных и (или оцарапанных) животными, в то время как в прошлом – 1971 пострадавший.

- Чаще всего на людей нападают собаки и коты (до 95-98 процентов всех случаев приходится на укусы домашними любимцами). Это не обязательно означает, что их кусали бешенные дикие животные (волк, лиса, хорек, летучая мышь). Есть так называемое «городское бешенство», циркулирующее среди бродячих котов и собак, - рассказала врач-эпидемиолог отделения особо опасных инфекций Республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения «КП» Анжела Бабуркина.

Бешенные - в основном дикие - животные нападают и на домашний скот. Так, 8 июня в селе Кумачево Старобешевкого района лиса набрасывалась на хозяина коровы, который выпасал ее.

- Это произошло на пастбище в двух километрах от села. Хозяин успел отбежать. Лиса начала набрасываться на корову, укусила за хвост и ногу, - прокомментировала Анжела Игоревна.

Пострадавшая от зубов лисой корова выжила. Специалисты ветслужбы вовремя ее вакцинировали.

По данным СЭС, в ДНР последняя смерть от бешенства была зарегистрирована в 2016 году. Тогда умерла женщина, постоянно подкармливавшая бродячих животных на свалке. Она обратилась за медицинской помощью слишком поздно.

ЕСЛИ УКУСИЛО ЖИВОТНОЕ

Для предупреждения заболевания необходимо самостоятельно обильно промыть место укуса, оцарапывания, ослюнения 20-процентным раствором хозяйственного мыла и как можно раньше обратиться в хирургический (травматологический) кабинет больницы по месту жительства, где будет произведена обработка раны и решен вопрос о назначении вакцинации.

Если есть возможность, за укусившей собакой или кошкой установят наблюдение в течение 10 дней. Если у животного проявятся признаки бешенства, то сразу же пострадавшему начнут колоть специальные прививки. Вакцину предоставляют бесплатно.

Курс лечения - это шесть прививок, которые колют в первый день обращения за медицинской помощью, на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й и 90-й день, а не «40 уколов в живот», как до сих пор еще многие считают.

Важно знать, что от бешенства еще никто не выживал. Если вовремя не оказать квалифицированную помощь, человек будет жить, словно на пороховой бочке, - от дня укуса до дня проявления заболевания может пройти целый год. В среднем инфицированный человек 30-90 дней может не подозревать о скорой кончине. Самый минимальный инкубационный период - 10 дней.

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