Народная милиция ЛНР расценивает решение Киева об открытии КПП как очередную провокацию

10 Июнь 2020 2020-06-10T15:30:45+03:00

В ведомстве считают, что таким образом украинское руководство хочет усугубить эпидситуацию в Республике

Изменить размер текста: A A

Киев односторонне все же открыл КПП у Станицы Луганской, несмотря на эпидемиологическую обстановку, связанную с коронавирусом. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

— В этой связи вызывает недоумение решение об открытии КПВВ «Станица Луганская», принятое командованием ООС на фоне продолжающегося роста инфицированных. Расцениваем данный шаг как провокацию украинского руководства, направленную на усугубление эпидемиологической ситуации в Республике, — заявил Осадчий.

Даже несмотря на то, что Киев открыл КПП, Республика продолжает соблюдать меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, а у самого пункта-пропуска дежурят представители СММ ОБСЕ и офицеры представительства ЛНР в СЦКК.

Напомним, что ЛНР неоднократно организовывала для мирных жителей переход через закрытый блокпост. Чтобы пересечь границу человек должен обратиться в министерство иностранных дел. И тогда для него и группы таких же нуждающихся организуют безопасный переход на другую сторону.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Народная милиция ДНР сообщила о реальных потерях ВСУ при подрыве бронемашин в Авдеевке

Штаб «ООС» продолжает занижать небоевые потери личного состава (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU