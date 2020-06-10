Народная милиция ЛНР расценивает решение Киева об открытии КПП как очередную провокацию
Киев односторонне все же открыл КПП у Станицы Луганской, несмотря на эпидемиологическую обстановку, связанную с коронавирусом. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
— В этой связи вызывает недоумение решение об открытии КПВВ «Станица Луганская», принятое командованием ООС на фоне продолжающегося роста инфицированных. Расцениваем данный шаг как провокацию украинского руководства, направленную на усугубление эпидемиологической ситуации в Республике, — заявил Осадчий.
Даже несмотря на то, что Киев открыл КПП, Республика продолжает соблюдать меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, а у самого пункта-пропуска дежурят представители СММ ОБСЕ и офицеры представительства ЛНР в СЦКК.
Напомним, что ЛНР неоднократно организовывала для мирных жителей переход через закрытый блокпост. Чтобы пересечь границу человек должен обратиться в министерство иностранных дел. И тогда для него и группы таких же нуждающихся организуют безопасный переход на другую сторону.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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