Народная милиция ДНР сообщила о реальных потерях ВСУ при подрыве бронемашин в Авдеевке

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:32:44+03:00

Народная милиция ДНР уже несколько раз «ловила» штаб «ООС» в занижении небоевых потерь личного состава ВСУ в Донбассе. Фото: штаб ООС

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По данным разведки Народной милиции ДНР число потерь ВСУ при подрыве бронемашин в Авдеевке больше, чем указали официальные представители в штабе «ООС». На самом деле в результате взрыва погибли четыре военнослужащих, еще 14 – получили ранения.

— Штаб ООС продолжает занижать небоевые потери личного состава, — сообщили в Управлении Народной милиции. — В районе Авдеевки произошел подрыв двух бронеавтомобилей ВСУ, допустивших наезд на мины. В результате подрыва четверо боевиков погибли и 14 получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие среди мирного населения уточняются.

Добавим, что украинские СМИ настаивают на том, что подорвался всего один броневик, погибших нет и только 10 человек, по их мнению, получили ранения.

Напомним, что инцидент произошел утром 9 июня. Бронемашины ВСУ наехали на мины, расположенные возле дворца культуры Авдеевского коксохимического завода. По этому случаю на Украине возбудили уголовное дело по статье «террористический акт».

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ИСТОЧНИК KP.RU