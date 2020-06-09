2020-06-09T22:57:44+03:00
Политика

На Украине арестовали «героя», которого по просьбе Зеленского освободили из ДНР во время обмена пленными

Александр Садовский, сидевший в Донецке за грабеж и убийство беременной кассирши, обворовал 26 жителей незалежной
Дмитрий ВОЛОЧЕВСКИЙ
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За убийство беременной кассирши обменного пункта в Донецке Александр Садовский получил пожизненный срок. Фото: pikinform.ruЗа убийство беременной кассирши обменного пункта в Донецке Александр Садовский получил пожизненный срок. Фото: pikinform.ru
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Недолго гулял на свободе Александр Садовский, освобожденный из ДНР в результате «пасхального обмена» пленниками. Его арестовали в Киеве за мошенничество. А в Донецке Садовский провел за решеткой почти шесть лет. В ДНР он получил пожизненное заключение за ограбление 22 апреля 2014 года обменного пункта и убийство беременной кассирши.

Александр Садовский был одним из девяти счастливчиков, которых ДНР передала Киеву 16 апреля во время обмена удерживаемых людей. Причем за этих пленников лично ходатайствовал президент Владимир Зеленский.

- Я радуюсь, когда мы возвращаем и военных героев, и политзаключенных, и обычных граждан Украины. Для нас обычные граждане такие же герои, потому что они находились в тюрьме и не изменили национальным интересам нашей страны, - в тот день заявил Зеленский.

«Комсомолка» уже рассказывала, каких «героев» вернули Украине, в том числе и о Садовском. И предупреждала, что теперь у жителей незалежной появился новый повод для переживаний. Было понятно, что выпущенные на волю уголовники натворят немало бед. Как в воду глядели.

Уже 30 апреля Садовского задержали – сразу после двухнедельной обсервации из-за угрозы коронавируса. Ему грозит до 12 лет лишения свободы за организацию группового мошенничества и взлом компьютерных сетей. В деле – 29 эпизодов преступной деятельности и 26 потерпевших. Сумма причиненного ущерба составляет более 290 тысяч гривен (725 тысяч рублей).

На заседании Шевченковского райсуда Киева Садовский не отрицал свою вину в содеянном. Но не соглашался, что именно он создал преступную группу. Просил не отправлять в СИЗО. Подозреваемый сообщил суду, что у него больная мать, которая требует его помощи.

Тем не менее, судья пришла к выводу, что Садовского следует арестовать - он может скрыться или мешать следствию. У «героя» нет источника дохода, устойчивых социальных связей. По месту регистрации Садовский не проживает длительное время, а несовершеннолетняя дочь и пожилая мать не уменьшают существующих рисков для дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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