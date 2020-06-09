Пушилин: Работникам ДонЖД погасят долги по зарплате за апрель

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:39:06+03:00

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Глава ДНР Денис Пушилин проверил исполнение поручений по выплате зарплат железнодорожникам Республики. Сегодня он провел совещание, на котором о проделанной работе доложил генеральный директор Донецкой железной дороги Владимир Кабаций.

- Владимир Васильевич, вы должны были удовлетворить справедливые претензии работников железнодорожной отрасли и разрешить критическую ситуацию, — обратился Пушилин к Кабацию в начале мероприятия.

- Задержка по заработной плате по апрелю была в размере 77 миллионов рублей, на сегодняшний день задержка в размере 5,7 миллиона рублей осталась только по донецком узлу ДонЖД, она сегодня выплачивается и апрель будет закрыт полностью, — отметил руководитель дороги.

Он добавил, что сегодня также начнутся выплаты майских зарплат. В течение дня планируется выплатить 25% — 24,5 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU