2020-06-07T18:06:58+03:00
Общество

Участников будущего парада Победы в Донецке проверили на коронавирус

Перед каждой тренировкой у них измеряют температуру тела
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Участников будущего парада Победы в Донецке проверили на коронавирусУчастников будущего парада Победы в Донецке проверили на коронавирусФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Сегодня, 7 июня, участники предстоящего военного парада в Донецке сдали тест на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции.

- Протестированы участники парадных расчетов на наличие коронавирусной инфекции, а также персонал, задействованный в мероприятиях, проведена дезинфекция помещений размещения личного состава, вооружения и военной техники, а также мест парадных тренировок, - говорится в сообщении.

Всего тест на коронавирус сдали около двух с половиной тысяч человек. Кроме того, перед каждой тренировкой у них измеряют температуру тела, военным выдали маски и перчатки. Каждый обрабатывает свои руки антисептиком.

Напомним, что военный парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, перенесенный из-за коронавируса, будет проведен по распоряжению Главы ДНР 24 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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