В Ровеньках и Антрацитовском районе ЛНР ввели ограничительные меры из-за коронавируса

7 Июнь 2020 2020-06-07T12:42:31+03:00

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В Антрацитовском районе и Ровеньках ЛНР ввели ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил главный государственный санврач ЛНР Дмитрий Докашенко.

- Сегодня в лечебные учреждения Луганска поступили граждане с клиническими проявлениями, соответствующими коронавирусной инфекции. Сейчас проводятся лечебно-диагностические мероприятия по подтверждению этого диагноза. Однако у этих жителей имеет место большое количество контактных лиц, которые также подлежат обследованию и, в случае выявления положительных результатов, дальнейшей изоляции, - подчеркнул он.

При этом главный санврач Республики добавил:

- Ограничительные мероприятия касаются преимущественно движения городского, пригородного и междугороднего транспорта. До особого распоряжения просим население данных городов и районов неукоснительно соблюдать меры противоэпидемической безопасности. Необходимо максимальное пребывание дома, в режиме самоизоляции, ношение масок и соблюдение мер личной гигиены и обработки рук.

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ИСТОЧНИК KP.RU