Следственный комитет РФ установил причастных к обстрелу села Таврическое в Донбассе

5 Июнь 2020 2020-06-05T20:41:35+03:00

Пострадавшую в обстреле женщину доставили в донецкую больницу из-за характера ранений. Фото: sledcom.ru

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Следственный комитет Российской Федерации установил причастных к обстрелу села Таврическое в Донбассе 4 июня, в результате которого пострадала мирная жительница. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.

— Командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины полковник Гончарук, а также иные неустановленные лица из числа военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ произвели прицельный обстрел из противотанковых гранатометов объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, — говорится в сообщении.

В Следкоме также добавили, что в отношении Гончарука уже было возбуждено уголовное дело. Он проходит по статье о применении в вооруженном конфликте средств и методов запрещенных международным договором РФ.

— Следствие и впредь будут выявлять все эпизоды преступлений украинских военных, совершенных против мирного населения, — добавили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU