Следственный комитет РФ установил причастных к обстрелу села Таврическое в Донбассе
Следственный комитет Российской Федерации установил причастных к обстрелу села Таврическое в Донбассе 4 июня, в результате которого пострадала мирная жительница. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.
— Командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины полковник Гончарук, а также иные неустановленные лица из числа военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ произвели прицельный обстрел из противотанковых гранатометов объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, — говорится в сообщении.
В Следкоме также добавили, что в отношении Гончарука уже было возбуждено уголовное дело. Он проходит по статье о применении в вооруженном конфликте средств и методов запрещенных международным договором РФ.
— Следствие и впредь будут выявлять все эпизоды преступлений украинских военных, совершенных против мирного населения, — добавили в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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