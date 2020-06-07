Обвал породы на шахтах в Макеевке и Кировском: один горняк погиб, еще двое пострадали
Один шахтер погиб, еще один пострадал на шахте «Холодная балка» в Макеевке 6 июня. В этот же день произошел еще один несчастный случай на шахте «Комсомолец Донбасса» в Кировском, где один из горняков травмировался. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.
- На шахте «Холодная Балка» («Макеевуголь») из-за выпавшей из кровли породы погиб горнорабочий 1983 года рождения. Еще один шахтер 1976 года рождения получил травмы, он поднят на поверхность и направлен в горбольницу Макеевки, - рассказали в спасательном ведомстве.
Сотрудники МЧС спасли и горняка 1985 года рождения, оказавшегося заваленным породой на шахте «Комсомолец Донбасса». Пострадавшего госпитализировали в больницу Енакиево.
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Об этом сообщили в пресс-службе руководителя государства (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU