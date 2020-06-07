2020-06-07T10:07:07+03:00
Общество

Погода в Луганске на день: 7 июня ожидается переменная облачность, + 31 градус

В Луганске будет дуть юго-восточный ветер, порывами до 12 метров в секунду
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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7 июня в Луганске будет жарко7 июня в Луганске будет жаркоФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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7 июня в Луганске и ЛНР температура воздуха будет достигать 31 градуса тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- В Республике ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем 26-31 градус тепла, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 28-30 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 27-29 градусов.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют на уровне 28-30 градусов тепла.

8 июня, по предварительному прогнозу, ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью 12-17, днем 27-32 градуса тепла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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