Погода в Луганске на день: 7 июня ожидается переменная облачность, + 31 градус
7 июня в Луганске и ЛНР температура воздуха будет достигать 31 градуса тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
- В Республике ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем 26-31 градус тепла, - прогнозируют синоптики.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 28-30 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 27-29 градусов.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют на уровне 28-30 градусов тепла.
8 июня, по предварительному прогнозу, ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью 12-17, днем 27-32 градуса тепла.
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ИСТОЧНИК KP.RU