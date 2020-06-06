Глава ЛНР: В противостоянии агрессивной украинизации и русофобии мы смогли сохранить свой культурный код

6 Июнь 2020 2020-06-06T17:34:09+03:00

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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поздравил жителей Республики с Днем русского языка.

- Родной язык, без преувеличения, является самым сильным инструментом сохранения и развития духовного наследия нации, самоидентичности народа, его исторической памяти, - сказал Леонид Иванович.

Лидер государства отметил, что для жителей Донбасса русский язык всегда был родным.

- Для нас это не просто государственный язык, это – душа, культура, традиции и историческая ценность Луганщины, - говорит Пасечник. - К сожалению, нам пришлось с оружием в руках защищать свое право на самоопределение. В противостоянии агрессивной украинизации и русофобии мы смогли сохранить свой культурный код. Поэтому мы особенно остро ощущаем причастность к большому Русскому миру.

По словам Главы ЛНР, сохранение русского языка как национального достояния – одна из приоритетных государственных задач.

- В решении которой необходимо участие каждого из нас, - подчеркивает Леонид Иванович. - Мы должны беречь, совершенствовать, любить русскую речь и передавать эту любовь потомкам.

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Об этом сообщили в пресс-службе руководителя государства (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU