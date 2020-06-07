2020-06-07T09:20:49+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 7 июня будет солнечно, + 29 градусов

В Донецке будет дуть восточный ветер, порывами до 12 метров в секунду
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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7 июня в Донецке будет солнечным7 июня в Донецке будет солнечнымФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Донецке и Донецкой Народной Республике 7 июня будет солнечно. Без осадков. Донецкие синоптики прогнозируют 27-29 градусов тепла.

В течение суток ветер будет дуть в восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

В этот день почитается память священномученика Ферапонта и Ивана Предтечи. В прежние времена этот день называли медвяными росами, Ферапонт Рябинник. В народе об этом дне говорят: «С Иванова дня пошли вредные росы, приносящие болезни растениям». 7 июня наши предки наблюдали за рябиной: если на ней много цветов - будет хороший урожай хлеба. А вот если рябина поздно расцветает, то осень будет долгой.

По прогнозам синоптиков, 8 июня в Донецке и Республике станет еще жарче, без осадков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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