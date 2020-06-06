Во время проверки в 24-й бригаде ВСУ комиссия выявила 18 пьяных солдат

6 Июнь 2020 2020-06-06T21:14:36+03:00

Проверки начались после случившегося ДТП с участием военнослужащего украинской армии в состоянии алкогольного опьянения

Изменить размер текста: A A

Украинская комиссия провела внезапную проверку в 24-й бригаде ВСУ, в ходе которой выявила 18 солдат в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики.

- После ДТП с участием военнослужащих третьего батальона 24-й бригады ВСУ в состоянии алкогольного опьянения, произошедшего 3 июня, военной службой правопорядка проведена внезапная проверка личного состава батальона, - говорит Осадчий. - В результате проверки выявлено 18 военнослужащих, находящихся в состоянии алкогольного опьянения на передовых позициях в районе населенного пункта Троицкое

Один из военнослужащих рассказал, что алкоголь в расположение доставили волонтеры из организации «Дух Америки» вместе с защитными масками, окрашенными в желто-синие цвета украинского флага.

- Аналогичные подарки получили военнослужащие других бригад оперативно-тактической группировки «Север», - рассказал официальный представитель оборонного ведомства Республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Комсомолка» положила начало набережной в Донецком ботсаду

5 июня там были высажены деревья в честь 95–летия издания (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU