2020-06-06T21:14:36+03:00
Политика

Во время проверки в 24-й бригаде ВСУ комиссия выявила 18 пьяных солдат

Проверки начались после случившегося ДТП с участием военнослужащего украинской армии в состоянии алкогольного опьянения
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Алкоголь привезли волонтеры. Фото: warfiles.ruАлкоголь привезли волонтеры. Фото: warfiles.ru
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Украинская комиссия провела внезапную проверку в 24-й бригаде ВСУ, в ходе которой выявила 18 солдат в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики.

- После ДТП с участием военнослужащих третьего батальона 24-й бригады ВСУ в состоянии алкогольного опьянения, произошедшего 3 июня, военной службой правопорядка проведена внезапная проверка личного состава батальона, - говорит Осадчий. - В результате проверки выявлено 18 военнослужащих, находящихся в состоянии алкогольного опьянения на передовых позициях в районе населенного пункта Троицкое

Один из военнослужащих рассказал, что алкоголь в расположение доставили волонтеры из организации «Дух Америки» вместе с защитными масками, окрашенными в желто-синие цвета украинского флага.

- Аналогичные подарки получили военнослужащие других бригад оперативно-тактической группировки «Север», - рассказал официальный представитель оборонного ведомства Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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