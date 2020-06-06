Украинского командира заставили вернуть наблюдателям ОБСЕ сбитый киевскими силовиками беспилотник

6 Июнь 2020 2020-06-06T18:42:46+03:00

Беспилотник был сбит около Попасной. Фото: sharknews.ru

БПЛА был сбит около Попасной

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Командир 30-й бригады вооруженных формирований Украины Иван Гараз отдал сотрудникам международной наблюдательной миссии ОБСЕ сбитый киевскими силовиками беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

Отмечается, что изначально комбриг приказал скрыть факт обстрела беспилотника ОБСЕ. Однако местные жители Попасной рассказали наблюдателям, откуда ввелся обстрел.

- Мониторинговой миссии удалось установить причастность ВСУ к уничтожению беспилотника в районе населенного пункта Попасная и потребовать от украинского представительства в СЦКК принять меры для возвращения своего утраченного имущества, что заставило командира 30-й бригады признать факт уничтожения и сокрытия БПЛА, – рассказал Осадчий.

Разбираться с происшествием приехал командующий группировкой «Север» Петр Ромигайло. Он заставил комбрига отдать беспилотник ОБСЕ.

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ИСТОЧНИК KP.RU