В преддверии Минских переговоров на передовую в Донбасс прибили украинские снайперы

6 Июнь 2020 2020-06-06T16:04:42+03:00

На передовую в Донбассе прибыли снайперы. Фото: uapress.info

В Народной милиции ЛНР не исключают, что готовятся провокации

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На передовые позиции в Донбассе прибыли снайперы украинских вооруженных формирований. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- На передовые позиции подразделений 30-й бригады в район населенного пункта Попасная прибыли снайперские пары из разведывательной роты соединения, а на полигоне 25-й бригады в районе населенного пункта Дмитровка прошли практические стрельбы снайперов под руководством комбрига Зенченко из снайперских винтовок Barret M107-A1 американского производства, - сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.

В связи с тем, что накануне должны состояться Минские переговоры в НМ ЛНР не исключают, что готовятся провокации.

- Не исключаем, что данные действия противника связаны с подготовкой провокационных обстрелов территории ЛНР в преддверии переговоров Минской Контактной группы 9-10 июня, - отметил Осадчий.

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Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU