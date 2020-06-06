2020-06-06T16:04:42+03:00
Политика

В преддверии Минских переговоров на передовую в Донбасс прибили украинские снайперы

В Народной милиции ЛНР не исключают, что готовятся провокации
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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На передовую в Донбассе прибыли снайперы. Фото: uapress.infoНа передовую в Донбассе прибыли снайперы. Фото: uapress.info
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На передовые позиции в Донбассе прибыли снайперы украинских вооруженных формирований. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- На передовые позиции подразделений 30-й бригады в район населенного пункта Попасная прибыли снайперские пары из разведывательной роты соединения, а на полигоне 25-й бригады в районе населенного пункта Дмитровка прошли практические стрельбы снайперов под руководством комбрига Зенченко из снайперских винтовок Barret M107-A1 американского производства, - сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.

В связи с тем, что накануне должны состояться Минские переговоры в НМ ЛНР не исключают, что готовятся провокации.

- Не исключаем, что данные действия противника связаны с подготовкой провокационных обстрелов территории ЛНР в преддверии переговоров Минской Контактной группы 9-10 июня, - отметил Осадчий.

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Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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