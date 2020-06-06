2020-06-06T15:01:58+03:00
Политика

Киевские силовики сбили беспилотник ОБСЕ и обстреляли наблюдателей гуманитарной миссии ООН

Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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ВСУ продолжают препятствовать деятельности международных организаций. Фото: warfiles.ruВСУ продолжают препятствовать деятельности международных организаций. Фото: warfiles.ru
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Украинские вооруженные формирования сбили беспилотный летательный аппарат международной наблюдательной миссии ОБСЕ, который проводил мониторинг у Попасной. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- Боевики 30-й бригады ВСУ 5 июня сбили беспилотный летательный аппарат ОБСЕ, который проводил мониторинг в районе населенного пункта Попасная, - рассказывает он. - В результате представители миссии потеряли контроль над БПЛА, который позже был найден с повреждением от стрелкового оружия.

Осадчий напомнил, что ранее киевские силовики сбили беспилотник международной миссии у села Орехово.

- Также военнослужащие вооруженных сил Украины обстреляли наблюдателей гуманитарной миссии ООН, прибывших в Золотое для документирования фактов нарушений прав гражданского населения киевскими силовиками, - сообщил Яков Осадчий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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