Киевские силовики сбили беспилотник ОБСЕ и обстреляли наблюдателей гуманитарной миссии ООН

6 Июнь 2020 2020-06-06T15:01:58+03:00

Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР

Изменить размер текста: A A

Украинские вооруженные формирования сбили беспилотный летательный аппарат международной наблюдательной миссии ОБСЕ, который проводил мониторинг у Попасной. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- Боевики 30-й бригады ВСУ 5 июня сбили беспилотный летательный аппарат ОБСЕ, который проводил мониторинг в районе населенного пункта Попасная, - рассказывает он. - В результате представители миссии потеряли контроль над БПЛА, который позже был найден с повреждением от стрелкового оружия.

Осадчий напомнил, что ранее киевские силовики сбили беспилотник международной миссии у села Орехово.

- Также военнослужащие вооруженных сил Украины обстреляли наблюдателей гуманитарной миссии ООН, прибывших в Золотое для документирования фактов нарушений прав гражданского населения киевскими силовиками, - сообщил Яков Осадчий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин: Борьба за свободу ДНР неразрывно связана с защитой родного языка

Глава ДНР поздравил жителей Республики с Днем русского языка (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU