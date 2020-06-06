Коронавирус в ЛНР: от Covid-19 излечились еще 16 жителей

6 Июнь 2020 2020-06-06T11:08:14+03:00

Всего от коронавируса в ЛНР излечились 357 жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирус в ЛНР был выявлен у 429 человек

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По результатам проведенных 5 июня тестов на коронавирус в ЛНР новых случаев заражения выявлено не было. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Министерство здравоохранения ЛНР информирует, что в Луганской Народной Республике, согласно проведенным исследованиям, 5 июня не выявлено ни одного случая заболевания Covid-19, - говорится в сообщении.

Отмечается, что с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом 16 были выписаны из больницы.

За все время коронавирус в ЛНР был диагностирован у 429 жителей. Из этого числа 357 человек выздоровели и были выписаны из лечебных учреждений. Зарегистрировано десять летальных случаев.

- При первых признаках ОРВИ необходимо обращаться за медицинской помощью на горячую линии или по телефону к участковому врачу, а также соблюдать режим самоизоляции, - обратились к жителям Республики в Минздраве ЛНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU