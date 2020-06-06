2020-06-06T09:29:45+03:00
Общество

Погода в Луганске на день: 6 июня ожидается переменная облачность, без осадков

Температура воздуха прогреется до +29 градусов
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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6 июня погода в Луганске будет теплой. Фото: litsovet.ru6 июня погода в Луганске будет теплой. Фото: litsovet.ru
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6 июня в столице Луганской Народной Республики сохранится теплая погода. По прогнозу синоптиков температура воздуха в этот день прогреется до 29 градусов с пометкой плюс.

- Температура воздуха в ЛНР 6 июня будет колебаться от 11 градусов выше нуля ночью до 29 градусов тепла днем, - сообщили синоптики. - Ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду.

В Краснодоне и Алчевске температура воздуха – 27-29 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках, Свердловске, Перевальске, Стаханове и Первомайске 26-28 градусов тепла днем.

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память преподобного Симеона столпника на Дивной горе, чудотворца. Погоду 6 июня в прежние времена предсказывали пчелы: если они роем гудят на цветущей рябине - завтра будет ясный день. В это время в садах цветут поздние сорта яблонь, вишни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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